أكد الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة أًصدرت بيانًا في 21 سبتمبر الماضي حذرت فيها من الأمطار في فصل الخريف، وبعد ذلك تم إصدار بيان آخر عقب بداية فصل الخريف حتى تأخذ الجهات المعنية احتياطاتها بشأن سقوط الأمطار.

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هناك فريق عمل وتنسيق كامل بين هيئة الأرصاد وجميع الجهات المعنية في الدولة للاستعداد للطقس المناخي وسقوط الأمطار والسيول ببعض المناطق.

وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت بيانًا يوم الأحد الماضي حذرت من حالة عدم الاستقرار، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك خلال تعليقه على سقوط أمطار غزيرة شرق القاهرة اليوم.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات. 1