أكد مصدر بجامعة كفر الشيخ، انتظام الدراسة غداً الأربعاء، بكفافي كلياتها، وانه لم تصل تعليمات بتعطيل الدراسة بالجامعة، مشيراً إلى أن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أعطى تعليمات مشددة بالاستعداد التام لمواجهة السيول، مطالباً بصيانة شبكات كهرباء بعض الكليات .

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الوطن"، أن الجامعة استعدت بخطة محكمة بالتنسيق مع الجهزة المختلفة لمواجهة السيول والأمطار، حيث جرى التنسيق مع إدارة مرور المحافظة، بتسيير دوريات مرورية بشارع الجامعة الرئيسي بدءًا من ميدان النصر، وذلك لتخفيف الزحام بالشارع المؤدى لمعظم الكليات، فضلاً عن تسيير دوريات لسهولة وصول الطلاب حال وجود أمطار.

وتابع المصدر، أن رئيس الجامعة نسق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفرالشيخ، للدفع بسيارات شفط لمياه الأمطار حال سقوطها بشارع الكليات، مؤكداً عدم تراكم مياه الأمطار داخل الحرم الجامعي لرصف كل محيط الجامعة بكلياتها والمستشفى الجامعي، إلا في أماكن المساحات الخضراء، مشيراً إلى أن الطلاب يتجنبون الوقوف في المساحات الخضراء حال تراكم مياه أمطار بها، إضافة إلى الإطمئنان على صفايات المطر داخل الحرم الجامعي، وجاهزيتها لتصريف المياه بشكل سريع.