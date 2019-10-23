تولى عدد من المواطنين بالشوارع المتفرعة من الهرم بمحافظة الجيزة المواجهة لكايرو مول، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار أمام عقاراتهم باستخدام خراطيم وتفريغها في بالوعات الصرف الصحي.

وكانت مناطق متفرعة من شارع الهرم شهدت منذ قليل كثافة في هطول الأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع أثرت على سير حركة السيارات

وكانت محافظة الجيزة دفعت بسيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها في المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية خاصة بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية.