شهدت المحاور والطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة حالة من السيولة المرورية بعد قيام السيارات المجهزة بمواتير إضافية من شفط تجمعات مياه الأمطار.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها في المناطق التى تشهد كثافات مرورية عالية خاصة بمطالع ومنازل الكباري والطرق الرئيسية.

وأشار راشد لـ"الوطن"، إلى أن المحافظة نفذت حملات لتطهير مخرات السيول وبالوعات الأمطار على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة المركزية للموارد المائية والرى للمحافظة استعدادا لاستقبال موسم الامطار.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للتدخل في تصريف المياه حال سقوط الأمطار.