أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء 2019 /2020 بمدينة دمياط الجديدة حيث تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة، وذلك طبقاً لخطة عمل ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع، والتأكد من جاهزية كافة المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة، والنوات على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وأوضح رئيس الجهاز بأنه تم تشكيل مجموعات عمل من إدارات التنمية والتشغيل والصيانة والكهرباء بالجهاز قامت بالمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم صيانة خطوط الصرف الصحي وكذلك تطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها بالإضافة لتجهيز سيارات كسح وشفط المياه.

كما أشار رئيس الجهاز أنه تم شراء سيارة وأجهزة حديثة لرفع كفاءة شفط المياه ورفعها من الشوارع.