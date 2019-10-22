قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا أمس وأعلنت فيه أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من الأمس، وكانت ذروتها اليوم على محافظة القاهرة، وهذه حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى نهاية يوم الجمعة المقبلة.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن ذروة الأمطار على القاهرة كانت اليوم، وخاصة شرق القاهرة، حيث إن هذا الجزء هطلت عليه كمية كبيرة من المياه، وستكون ذروتها على السواحل الشمالية الشرقية وشمال وجنوب سيناء يوم الجمعة المقبلة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن معدلات سقوط الأمطار بمحافظة القاهرة ستشهد انخفاض ملحوظًا غدًا الأربعاء، كما أن شمال الصعيد من المنتظر أن يواجه سيول، بالإضافة إلى مدينتي شرم الشيخ وسلاسل جبال البحر الأحمر لأن المياه تتكون على أعلى الجبال وتنزل بانحدار الجبل.