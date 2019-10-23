"التعليم": غدا إجازة بمدارس القاهرة الكبرى لـ"المعلمين والطلاب"

قال وزارة التربية والتعليم إن الإجازة اليوم، سوف تكون للجميع "معلمين وطلاب"، بالمدارس للثلاث محافظات (القاهرة -الجيزة -القليوبية).

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الإجازة في باقى المحافظات يرجع إلى تقدير المحافظين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة اليوم بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها رئيس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث ستسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وقد بدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة ما بين 28- 29 درجة، في حين أن درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية ستكون ما بين 31-32 على محافظات الصعيد، وهذا يمثل انخفاضا ما بين 8-9 درجات.