المستشفيات الجامعية ببنها تعلن حالة الطوارئ تحسبا للأمطار

أعلنت إدارة المستشفيات الجامعية رفع حالة الطوارئ بكافة أقسام المستشفى الجامعي، ابتداءًا من اليوم وحتى تحسن حالة الجو وتوقف الأمطار.

وأكد الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ببنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، المتابعة الدورية للإطمئنان على جاهزية المستشفى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ وإلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة حتى تحسن الأحوال الجوية.

وكان القاضي كلف الدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، مدير الاستقبال والطوارئ، لمتابعة رفع حالة الاستعداد القصوى، نظرا لحالة الطقس السيء حيث جرى زيادة كفاءة العمل بالاستقبال والطوارئ من طاقم الأطباء والتمريض والأدوية والمستهلكات.