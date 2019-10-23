في مشهد مأسوي، وثّقه أحد أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اتنشل "لودر" جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء، بسبب الأمطار التي أغرقت الشوارع أمس الثلاثاء.

الطفلة التي تُدعى "مروة. ص"، 9 سنوات، كانت تعود من الدرس في الحي 14 بمدينة العاشر، لكنَّ ماس كهربائي بأحد الأعمدة مع المياه المتراكمة بالشوارع أدى إلى مصرعها في الحال.

وأظهر الفيديو الذي نشره أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صراخ السيدات اللاتي كن حاضرات أثناء انتشال الجثة من مياه الأمطار.

مدير أمن الشرقية اللواء عاطف مهران تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان بلاغا بوفاة الطفلة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأغرقت مياه الأمطار التي وصلت إلى حد السيول عددًا من شوارع محافظات القاهرة الكبرى اليوم، ما تسبب في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، واتخاذ قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.