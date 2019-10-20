بعد أن حاوطت الشائعات الفنان عادل إمام بشأن تدهور حالته الصحية، نشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج القائمة بإنتاج مسلسل "فلانتينو"، والذي يؤدي بطولته الزعيم عادل إمام، فيديو لايف للمخرج رامي إمام، من داخل كواليس تصوير إحدى مشاهد المسلسل.

وظهر في الفيديو الزعيم عادل إمام، والفنان حمدي المرغني، والفنانة القديرة أنعام الجريتلي داخل كواليس إحدى المشاهد المهمة في أحداث المسلسل.

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.