أمطار غزيرة ورعد وبرق على مدن الغربية

تعرضت مدن ومراكز وقرى الغربية، فجر اليوم، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق مع انخفاض في درجات الحرارة.

من جهته طالب اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها فى بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولا بأول، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

ورفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، وتم نشر الأكمنة على الطرق خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لاصلاح الاعطال بشكل مباشر.