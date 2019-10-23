تعرضت منذ قليل، مدن ومراكز محافظة البحيرة، لموجة من الأمطار المصحوبة ببرق ورعد، وانتشرت تجمعات مياه الأمطار فى الشوارع، خاصة المناطق المنخفضة بالمدن ومداخل القرى، فى الوقت الذى كثفت فيه الوحدات المحلية بالمدن، جهودها للتعامل مع تراكمات المياه بالشوارع، ورفعها لتيسير حركة المواطنين والمرور، من خلال كسح مياه الأمطار بسيارات الوحدات المحلية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.

وقال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان أمس، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء، وتمتد لمناطق من شمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.