السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية في قويسنا

نشب حريق هائل في محولات محطة توليد الطاقة بالمنطقة الصناعية، بجوار جامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية.

وأكد شهود عيان، أن الحماية المدينة بمديرية أمن المنوفية، انتقلت إلى مكان الحريق، واستطاعت بعد وصول سيارات المطافئ من السيطرة على الحريق بشكل كامل.

وأضاف شهود عيان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي نتيجة هطول الأمطار بشكل غزير في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مؤكدين أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بشكل كامل .

وانتقلت قوات شرطة مركز قويسنا إلى مكان الحريق لمعرفة الأسباب وراء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .