يستعد أهالي العاشر من رمضان لتشييع جثمان الطفلة التي لقيت مصرعها أمس، إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بسبب هطول الأمطار حيث تصادف مرورها بجوار العامود في الحي الـ14 أثناء عودتها من درس خاص.

ومن المقرر أن يؤدي الأهالي صلاة الجنازة على الطفلة بمسجد الـ64 عقب صلاة ظهر اليوم.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا بوفاة الطفلة مروة صادق عبد المجيد 9 سنوات، صعقا بالكهرباء إثر ماس كهربائي بعامود إنارة بسبب هطول الأمطار.

وقال شهود عيان ان الطفلة بقيت نحو تلت ساعة ملقاه على الأرض وسط الأمطار فينا تم انتشالها بواسطه جرار وتم نقلها إلى سيارة شرطة والتي نقلتها إلى مستوصف السلام حيث تبين وفاتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.