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15 تحذير وإرشاد من محافظة الدقهلية للمواطنين للتعامل مع الأمطار

15 تحذير وإرشاد من محافظة الدقهلية للمواطنين للتعامل مع الأمطار

السيسي: نقدر مبادرة بوتين بعقد أول قمة أفريقية روسية

السيسي: نقدر مبادرة بوتين بعقد أول قمة أفريقية روسية

الفرق بين الصدقة العادية والجارية.. الأزهر يوضح

الفرق بين الصدقة العادية والجارية.. الأزهر يوضح

أبرزها حسن السير والسلوك.. شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

أبرزها حسن السير والسلوك.. شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

بالصور.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة

بالصور.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة

فيديو.. هشام سليم: غسلت عربيات واشتغلت جزار عشان أجيب فلوس

فيديو.. هشام سليم: غسلت عربيات واشتغلت جزار عشان أجيب فلوس

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"مارينا بقت في شيراتون".. شابان يلعبان "بينج بونج" تحت الأمطار والزحمة

"مارينا بقت في شيراتون".. شابان يلعبان "بينج بونج" تحت الأمطار والزحمة

مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

قبل البرد.. جواكت مجانية لطلاب المدارس الحكومية في بلطيم

قبل البرد.. جواكت مجانية لطلاب المدارس الحكومية في بلطيم

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

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