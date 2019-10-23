لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، صباح اليوم، أثناء مروره بأحد شوارع المعادي بسبب مياه الأمطار، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم المعادي بلاغا يفيد مصرع شابا صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يدعي "سيد. ف" عامل ومقيم بمنطقة كوتسيكا، دائرة القسم، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد الشوارع، وتبين أن أحد أعمدة الإنارة كانت تلامس أسلاكها مياه الأمطار بالشارع، وهو ما تسبب في مصرعه في الحال.

ونُقلت جثة العامل إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.