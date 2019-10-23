كثفت أحياء محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد جهودها، منذ فجر اليوم الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، تواجد جميع الأجهزة التنفيذية، منذ الخامسة صباحاً بالشوارع، لرفع كميات المياه المتراكمة في أي من شوارع المحافظة بسبب موجة الطقس غير المستقرة وسقوط الأمطار الغزير.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري.

وشكل المحافظ، غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.