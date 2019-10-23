يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمتابعة الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المتوقع، أنَّ يستعرض مجلس الوزرا تقارير الوزارات والجهات المعنية عن كيفية التعامل مع الأمطار، ومواجهتها، بالإضافة لعدد من الموضوعات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

كان رئيس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة اليوم بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات، بناءً على تقارير من هيئة الأرصاد الجوية، باحتمالية سقوط أمطار غزيرة اليوم على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث أمس.