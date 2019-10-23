لقي شخصين مصرعهما متأثرين بإصابتهما بسكتة قلبية، بسبب البرق والرعد الذي شهدته كفر الشيخ منذ الصباح الباكر، وقال مواطنون من أبناء قرية 7 و8 التابعة لمركز الحامول في كفرالشيخ، إنّهما كانا في طريقهما لحقولها الزراعية، وفي أثناء سيرهما هطلت أمطار غزيرة وشهدت المنطقة سقوط ثلوج وبرق ورعد وأسلاك كهربائية، ما أدى لمصرعهما.

وقال فريد شوقي أحد الأهالي إنّ المتوفين هما عمر مجدي علي خميس (31 عاما)، وسعد محمد زيدان (45 عاما)، ونقلا إلى مستشفى الحامول المركزي.

وأفاد مصدر في مرفق إسعاف كفر الشيخ، إنّ الضحيتين تعرضا لصعق كهربائي إثر سقوط أمطار غزيرة وأسلاك كهربائية، ونقلت جثتهما إلى مستشفى الحامول المركزي.

وشهدت محافظة كفر الشيخ أمطارا غزيرة متواصلة استمرت لنحو الساعة، وأعلنت المحافظة الطوارئ في المرافق كافة.