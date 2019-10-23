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مصرع سائح أمريكي وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة بسانت كاترين

مصرع سائح أمريكي وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب حافلة بسانت كاترين

ضبط لص مواشي أثناء محاولته الهروب في المنوفية

ضبط لص مواشي أثناء محاولته الهروب في المنوفية

بوتين: العلاقات الروسية الأفريقية تحسنت كثيرا في السنوات الماضية

بوتين: العلاقات الروسية الأفريقية تحسنت كثيرا في السنوات الماضية

انطلاق اليوم الثاني لتقييم أجندة التنمية المستدامة 2030

انطلاق اليوم الثاني لتقييم أجندة التنمية المستدامة 2030

14.2 ٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال 2018-2019

14.2 ٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال 2018-2019

أمطار غزيرة ورياح وتوقف أسطول الصيد في دمياط

أمطار غزيرة ورياح وتوقف أسطول الصيد في دمياط

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"مارينا بقت في شيراتون".. شابان يلعبان "بينج بونج" تحت الأمطار والزحمة

"مارينا بقت في شيراتون".. شابان يلعبان "بينج بونج" تحت الأمطار والزحمة

مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

مشهد مأسوي.. "لودر" ينتشل جثة طفلة من مياه الأمطار بعد صعقها بالكهرباء

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

مسابقة ملكة جمال "فوق الأربعين" والحَكَم "طبيب أمراض نسا"

قبل البرد.. جواكت مجانية لطلاب المدارس الحكومية في بلطيم

قبل البرد.. جواكت مجانية لطلاب المدارس الحكومية في بلطيم

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

طقس 72 ساعة: أمطار غزيرة حتى الجمعة.. وانخفاض الحرارة لـ 20 درجة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

شوارع بالقاهرة تغرق في "شبر ميه".. ومصدر بالمحافظة: كمية المطر كبيرة

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