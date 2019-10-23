أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية مضاعفة التبادل التجاري مع دول قارة أفريقيا، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف بوتين خلال كلمته، بمنتدى "روسيا- إفريقيا": "الشركات الروسية جاهزة لتزويد الشركاء الأفارقة بما تملكه من إنجازات تكنولوجية وعلمية، ونؤيد عمل اللجان الاقتصادية الخاصة، وغدًا سيتم عقد اتفاقيات كثيرة بين روسيا ودول القارة".

وتابع بوتين: "أعول أن يتم من خلال هذا المنتدى تحديد اتجاهات وأشكال التعاون الجديدة وطرح المبادرات الواعدة المشتركة التي سترفع التعاون الحالي مع دول القارة".

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.