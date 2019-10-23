"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

وإن كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود"، والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم.

- حفلة فرقة تقاسيم عربية بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- عرض "الراكبون إلى البحر" على مسرح الفلكي الساعة 7 مساءً، والدخول مجانًا.

- سهرة كاريوكي في "رووم آرت سبيس" التجمع الخامس الساعة 8 مساءً، وسعر تذكرة الحضور 50 جنيهًا.

- حفل بان بيتس بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 47 جنيهًا.