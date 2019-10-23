انتشل أهالي مركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم الأربعاء، جثة طالب لقى مصرعه غرقا في مياه النيل، أثناء استحمامه، وفشله في الخروج.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بإبلاغ نجار يدعى "روماني . س . س" 25 عاما، مقيم دائرة المركز، بغرق شقيقه في مياه النيل، والذي وجه بسرعة انتقال مأمور مركز الشرطة وقوات الإنقاذ النهري لإنتشال جثة الغريق.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال شقيق الغريق أفاد بأنه شقيقه توجه للاستحمام بمجرى مياه نهر النيل عقب عودته من مدرسته، وجرفه التيار أمام قرية الميمون التابعة لدائرة المركز، ولم يتمكن من الخروج ولم يتهم أحد ونفي الشبهة الجنائية، وكلف مدير أمن بني سويف قسم الإنقاذ النهري بمسح المسطح المائي لانتشال جثة الغريق، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وحرر المحضر رقم 6379 إداري مركز شرطة.

وكشف التحريات عن انتشال الأهالي لجثة المتوفي، وباستدعاء شقيقه تعرف على الجثة، وقرر إنها لشقيقه وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

كما تبين أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفي، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وحرر المحضر رقم 52 أحوال مركز شرطة الواسطى.