قال الرئيس التونسي قيس سعد، إن التونسيون أقروا العزم على المضي قدمًا في صنع تاريخ جديد، بل أنهم فضلوا الموت من أجل الحياة، والحرية والكرامة ولن يرضوا عنهما بديلًا.

وأضاف "سعد"، خلال جلسة تنصيبه رئيسًا لتونس وحلف اليمين الدستوري، إنه يحمل الأمانة في الاستجابة للشعب التونسي في الحرية والكرامة، فقد طال الانتظار ولا حق لأحد أن يخيب آمال أبناء الشعب التونسي.

واستكمل "سعد"، إن الشعب التونسي بدأ العبور فوق الجسر الذي شيده بدمه وعرقه من اليأس إلى الأمل، من ضفة الإحباط إلى ضفة البناء والعمل، فلم يكتفي التونسيون في هذه الأيام بدولة القانون بل تحول إلى مجتمع القانون، فالكل حريص على فرض احترامه حتى الأطفال في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي.

وتابع الرئيس التونسي، إنه لا شك إن جميع التونسيين يشعرون بالحفاظ على دولتهم، فالكل سيمر ويمضي والدولة هي التي يجب أن تستمر وتبقى، فالدولة التونسية بكل مرافقها هي دولة التونسيون والتونسيات على قدم المساواة، حيث أن أول المبادئ التي تقوم عليها هي المرافق العمومية.

ولفت الرئيس التونسي، إلى أن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة، فمثل هذه الحسابات تكن مثل الحشرات في الثمار، وليس هناك أخطر على الدول والمجتمعات من تآكلها من الداخل.