تعهد الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اليوم، بمقاومة كافة أشكال الفساد والقضاء على كل أسبابه، داعيا- أثناء تصريحه بالمقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - كل مسؤول مهما كان منصبه لأن يكون قدوة، وطالب المواطنين بممارسة رقابتهم بصفة مستمرة على كافة المسؤولين مهما كانت مراكزهم.

وشدد سعيد، على أنه لا تسامح مع من لا يزال يفكر في أنه يمكنه أن يتجاوز القانون. ومن المقرر أن يؤدي قيس سعيد اليمين الدستورية كرئيس للبلاد بعد غدٍ الأربعاء في جلسة استثنائية ستعقد بمجلس نواب الشعب، ليتوجه بعدها إلى قصر قرطاج لتولي مهام منصبه الجديد.

وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ثمن في وقت سابق، اليوم، الدور المهم الذي لعبته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت مؤخرا، بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية، معربا-خلال اجتماعه برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون بقصر قرطاج- عن اعتزازه باستكمال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية في أحسن الظروف وفي المدد الدستورية، بما يسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي بتونس، ويوفر شرعية شعبية قوية للقيادة الجديدة المنتخبة للقيام بالإصلاحات اللازمة والنهوض بأوضاع التونسيين.

من جانبه، جدد بفون -بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- تقديره لمجهودات الناصر ووقوفه إلى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مثمنا تمسكه بإنجاز الانتخابات وتسليم السلطة في المدة التي نص عليها الدستور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي ، فوز قيس سعيّد رسميا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بعد حصوله على "الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها" بنسبة 72,71%. وأشارت الهيئة إلى حصول منافسه نبيل القروي على نسبة 27,29% من إجمالي أصوات الناخبين، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.