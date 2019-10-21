أكد الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، عزمه العمل على تشكيل الحكومة وفق أحكام الدستور، مؤكدا احترامه لإرادة التونسيين في اختيار نوابهم بالبرلمان، وقال - في تصريح اليوم - "يجب أن يكون لرئيس الدولة دور جامع، وأنا لا أنتمي إلى أي حزب، وأحترم إرادة التونسيين في اختياراتهم لأعضاء المجلس النيابي، ولابد من احترام جميع أحكام النص الدستوري"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وأضاف سعيد، "سنعمل في البداية على تشكيل الحكومة، ولا يجب أن تكون الحكومة توزيعا للمناصب كما حدث في السنوات الماضية، فالقضية ليست تصفية حسابات ولا توزيع مناصب يجب ألا نخيب آمال شعبنا، فابتسامة الأطفال أمانة في أعناقنا، ومن يحمل الأمانة عليه أن يشعر بكل أوزارها".

وتنص المادة 89 من الدستور التونسي على تكليف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.

وكان الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، تعهد في وقت سابق، اليوم، بمقاومة كافة أشكال الفساد والقضاء على كل أسبابه، داعيا- أثناء تصريحه بالمقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - كل مسؤول مهما كان منصبه لأن يكون قدوة، وطالب المواطنين بممارسة رقابتهم بصفة مستمرة على كافة المسؤولين مهما كانت مراكزهم.

وشدد سعيد، على أنه لا تسامح مع من لا يزال يفكر في أنه يمكنه أن يتجاوز القانون. ومن المقرر أن يؤدي قيس سعيد اليمين الدستورية كرئيس للبلاد بعد غدٍ الأربعاء في جلسة استثنائية ستعقد بمجلس نواب الشعب، ليتوجه بعدها إلى قصر قرطاج لتولي مهام منصبه الجديد.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي ، فوز قيس سعيّد رسميا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بعد حصوله على "الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها" بنسبة 72,71%. وأشارت الهيئة إلى حصول منافسه نبيل القروي على نسبة 27,29% من إجمالي أصوات الناخبين، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.