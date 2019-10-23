قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ دول القارة الأفريقية ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة وتحديث منظومة التصنيع القارية، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاتصال الرقمي.

وأضاف السيسي خلال كلمته في المنتدى الروسي الأفريقي: "أود تجديد الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات الروسية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في أفريقيا، فهذا هو التوقيت المثالي للانفتاح على دول القارة".

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.