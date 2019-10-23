صور تداولها رواد موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" صوراً لتلاميذ مجمع مدارس إسماعيل فهمي والخلفاء بمدينة برج البرلس التابعة لمحافظة كفرالشيخ، وهم يسبحون وسط مياه الأمطار الكثيفة للعبور لمدرستهم، كما تبين وجود طفل لم يتجاوز عمره العاشرة، وهو يحمل شقيقه الأصغر وحقبيتهما محاولا العبور به إلى المدرسة.

ملتقط الصورة: الوضع كان مأساويا

"الوطن" تواصلت مع مصور الصور لمعرفة ظروفها، حيث أكد حسام اليمني، فني أسنان بمستشفى برج البرلس المركزي، أنه كان في طريقه إلى عمله، مستقلا توك توك، وفوجئ بمياه الأمطار تغرق الشوارع وتغلق بوابات المدارس، ولاحظ وقوف طفل يحمل شقيقه الأصغر ويسبح في مياه الأمطار محاولاً الوصول لمدرسته، فألتقط عدة صور للتلاميذ وهم يسبحون أمام بوابة مجمع المدارس.

أضاف اليمني لـ"الوطن"، أن الوضع كان مأسوياً، خاصة الطفل الذي يحمل شقيقه وحقيبتهما، ويقول اليمني "الوضع كان صعب ومحدش بيساعد الاولاد، كلهم بيسبحوا في مياه الأمطار اللي بيعرف يوصل بيوصل واللي مبيعرفش محدش بيحاول يساعده، أنا ولادي في مجمع المدارس ده، وصلتهم بتوك توك كمان بس مكناش عارفين ندخل".

وتابع فني الأسنان، أنه لم يعرف الطفل لكنه كان متوجها للدخول لمدرسته، وظل واقفاً منتظراً من يساعده، والوحدة المحلية لم تدفع بسيارات لسحب مياه الأمطار من أمام المدارس وقت دخول وخروج التلاميذ، "مفيش اهتمام الناس كانت لسة متحركتش علشان تنقذ الأطفال، البلد أتعرضت لسيول لقربها من البحر، وكان لازم يكون في خطة طارئة وتحرك سريع لإنقاذ الأطفال".