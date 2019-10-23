شهدت مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، نفوق جماعى لـ10 رؤوس أغنام، صعقا بالكهرباء بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لرؤوس الأغنام النافقة بجوار محول كهربائي بالقرب من كوبري البر البحري "هيام" بالمدينة.

فيما أكد مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، ماتداوله رواد الفيس بوك، مؤكدا على أن الأغنام كانت تمر أمام أحد أكشاك الكهرباء وحدث ماس كهربائى بسبب سقوط الأمطار الغزيرة خاصة وأن المدينة ساحلية، فنفقت الأغنام جميعا، مشيرا إلى أنه جرى إخطار غرفة عمليات المحافظة، وتم اخطار الكهرباء حيث دفعت بفريق لإصلاح الكشك والعمود.

يذكر أن كفر الشيخ شهدت أمطارا غزيرة في الصباح استمرت لقرابة الساعة، وشهدت عاصفة رعدية وسقوط ثلوج ما أدى لتعطل الحركة على بعض الطرق وانقطاع التيار الكهربائى.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالتواجد في الشارع وتسيير الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية بالتنسيق مع المرور والإبلاغ عن أي حادث قد ينتج عن سقوط الأمطار والبرق والرعد، مؤكداً على انعقاد غرفة عمليات المحافظة، بشكل دائم لمتابعة الأحداث على أرض المحافظة.