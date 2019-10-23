قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية على مستوى قارة أفريقيا، لها دور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دولها، ما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف السيسي خلال قمة مصغرة تجمع بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى: "لا يزال تقديرنا بأنّ النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل والانتقال والاتصالات في القارة، مسألة حيوية لتحقيق التكامل والنمو المنشودين على المستوى الإقليمي والقاري".

وتابع الرئيس أنّ ذلك يرجع إلى أهمية البنية التحتية في تسهيل حركة الأفراد والبضائع والخدمات، فضلًا عن تعزيز قنوات التوصل ونقل البيانات والمعلومات، ما ينعكس على خفض تكلفة التجارة والاستثمار، ويوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، ويصب بشكل مباشر في صالح تحقيق أولوياتنا وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن الأفريقي".