جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته للعمل المشترك والتعاون مع شركاء قارة أفريقيا في التنمية، بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الأفريقية 2063.

وأضاف السيسي خلال قمة مصغرة تجمع بنظيره الرئيس فلاديمير بوتين ورؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى: "أنتهز هذه المناسبة، وفي إطار الأولوية التي توليها دولنا الأفريقية لدور القطاع الخاص، أتوجه باسم أفريقيا للقطاع الخاص في روسيا والعالم للاستثمار في قارتنا".

وشدد الرئيس على ضرورة أن تؤدي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية دورها في تمويل التنمية في أفريقيا، وتوفير السيولة المالية لتعزيز التجارة وزيادة الاستثمارات.

وتابع السيسي: "لا يسعني في الختام إلا أنّ أعرب عن تطلعي بأن تتبلور عن مناقشتنا لصالح الشعوب الأفريقية وشعب روسيا الصديق، وأن تمهد الطريق لتدشين تعاون أرحب بين روسيا وأفريقيا".