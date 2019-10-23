أكد ناصر حامد الوزير المصري التجاري المفوض لدى روسيا، أن العلاقات الروسية المصرية تشهد طفرة خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بدعم من الرئيس السيسي والرئيس بوتين، واهتمامهما بتطوير تلك العلاقات، ونقلها نقلة كبرى لتتوائم في المستوى الاقتصادي والتجاري المتميزة.

وأضاف حامد، خلال مدخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بقناة dmc، أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2018، كما أن مصر تمثل بالنسبة لروسيا الشريك التجاري الأول في أفريقيا بنسبة 38% من حجم التجاري بين روسيا وأفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

وأشار حامد إلى أن روسيا تعتبر شريك استثماري مهم، حيث تعمل وتستثمر 467 شركة روسية في مصر بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعتبر المشروع الأكبر والأهم لموسكو خارج حدودها، ومن المتوقع أن تضح استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.