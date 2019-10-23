نظمت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، برئاسة اللواء أحمد عبدالمنصف، رئيس مركز ومدينة طامية،حملة لإزالة التعديات بالبناء الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام الوحدة المحلية بقرية دار السلام، وبالاشتراك مع إدارة الإشغالات بمجلس مدينة طامية، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وأسفرت الحملة، عن إزالة حالتين تعدِ بالبناء على 3 قراريط بالطوب الأبيض البلوك بارتفاع 3 أمتار تقريباً ومسقوفة بالخشب، كما نظمت حملة لإزالة التعديات بالمباني على الأراضي الزراعية بعزبة سعد روبي، منزل بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 100 متر بقصر رشوان، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوي المواطنين بالمعاينة على الطبيعة للحوائط الساندة بالدبش بقرية الروضة، لما بها من شروح، والاستجابة أيضاً لشكوى بعض أهالي قرية فرقص بشأن رشح مياه داخل وخارج بعض المنازل بقرية فرقص.

وتفقد رئيس مركز ومدينة طامية، أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بقرية الروضة، ومدرسة العزيزية واستماع للمعوقات التي تواجه إدارة المدرسة، وطلب الاهتمام بالنظافة العامة، وخاصة دورات المياه للطلبة حفاظاً عليهم من الأمراض والاطمئنان على وجود مياه الشرب بالمدرسة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لقرية سرسنا، بردم شارع دائر الناحية بوسط سرسنا وتمهيده وتسويته، ونفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية منشأة الجمال، أعمال تمهيد وإصلاح وتسوية طريق السرب، بدءً من عزبة الرمادية، مرورا بكوبري أصلان وعزبة الدويعر، والحمراية، وخالد ويحي الغربي حتى الري، وكذلك طريق الكومي مرورا بعزبة مهدي عبد الكريم، والرويس، وأبو طنبور.ونظمت الوحدة المحلية بقرية سرسنا، حملة نظافة استهدفت دائرة الوحدة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بسرسنا، والتي تجمع القمامة من المنازل والشوارع والطرق، كما نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقصر رشوان بالتعاون مع إدارة الكهرباء بمجلس مدينة طامية، أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة بمنطقة المقابر والطريق العمومي المؤدي إليها، وإقامة نافورة بمدخل الوحدة لتجميل مدخل القرية.

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ، من تركيب غطاء خرساني لغرف الصرف الصحي، وغرف التليفونات أمام عزبة شكري، وأمام كوبري الشيخ علي، حفاظاً على أرواح المواطنين من سقوطهم بهذه الغرف، وتجنب إلحاق الضرر بهم.