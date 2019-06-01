تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، من رفع 1400 طن قمامة من مدينة ومركز طامية والقرى التابعة له خلال النوبتجيات اليومية، ونقلها إلى المدفن الصحي بكوم أوشيم، في الفترة من 15 إلى 28 مايو الماضي- وفقا لبيان صحفي، اليوم.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز، خلال نفس الفترة، تحت إشراف اللواء جمال مسعود، رئيس مركز ومدينة طامية، وبمتابعة نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى، من تنظيم حملات النظافة وتمهيد الطرق التي شملت قرى منشأة الجمال وكفر محفوظ وقصر رشوان.

ونفذت الأجهزة التنفيذية، أعمال التجميل وتقليم وري الأشجار بطريق "الفيوم - القاهرة" بنطاق مركز ومدينة طامية، ونفذ مسئولو وحدة الصيانة، أعمال إصلاح وصيانة 225 كشاف إنارة بمدينة طامية وتوابعها، بالإضافة إلى صيانة 170 كشاف بطريق القاهرة، وإضافة لصيانة كشافات الإنارة بعدد من القرى شملت أصلان ومنشاة الجمال.

كما نظمت الأجهزة التنفيذية، حملتين لرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق، وتمكنت من رفع وإزالة 95حالة إشغال مؤقت وباعة جائلين، و39 حالة إشغال عوائق حديدية وخرسانية، وعدد 18 لافتة إعلانية غير مرخصة.

ونظمت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع أجهزة حماية الأراضي، والزراعة، وأملاك الدولة، وبالتعاون مع رجال الشرطة، عدد من الحملات، تمكنت خلالها من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شملت إزالة بناء على الأراضي الزراعية بقرية الجمهورية على مساحة 150 م2، بجانب إزالة تعد على مساحة 200 م2، وحالتي تعدِ إحداهما على مساحة 5,5 فدان، وثانيهما على مساحة10 أفدنة مخصصة لإقامة منطقة صناعية بطريق "الفيوم - القاهرة" الصحراوي.

كما أزالت الحملة، تعدِ على مساحة 5 أفدنة أملاك دولة بكوم أوشيم بزمام قرية فانوس، وإزالة 9 حالات تعدِ بالبناء على أراضي زراعية، بقرية دار السلام، بمساحات مختلفة بجانب إزالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 90 م2، وفي نطاق الوحدة المحلية لقرية منشأة الجمال تم إزالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 175م2 بزمام جمعية أصلان الزراعية، وبقرية قصر رشوان تم إزالة سور بالبلوك بطول 25 مترًا.

كما نفذ مسئولو الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة سنورس بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح الأعطال وإجراء حقن ببعض الخطوط للقرى التي تشكو من انخفاض ضغط مياه الشرب بها، ومنها إجراء حقنة من خط الـ 300 من أمام عزبة أبو السعود لتغذية عزب عبد العاطي، والبرنسيسة والقاسي ومحارب التابعة لقرية كفر محفوظ.