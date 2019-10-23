أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 15 ملليمتر على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس والقاهرة.

وعن طقس الخميس، فمن المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 25 ملليمتر على السواحل الشمالية للدلتا وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري ومنطقة حلايب وشلاتين وقد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

أما طقس الجمعة فمن المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 35 ملليمتر على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومنطقة حلايب وشلاتين.

ونوّه المركز بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وقد تؤدي إلى السيول.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم وحتى بعد غد الجمعة، من خلال الصور التالية:

كما نشر المركز فيديو يوضح خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة، يشتمل على 12 خريطة بواقع خريطة كل 6 ساعات، توضح التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار خلال الفترة من اليوم 23 أكتوبر حتى الجمعة 25 أكتوبر 2019.