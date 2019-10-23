أنقذت العناية الإلهية، تلميذا بالمرحلة الابتدائية، من الموت اليوم، إثر صعقه بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة، أثناء ذهابه للمدرسة بمنطقة الوسطانية بكفر الدوار في البحيرة، وجرى نقل التلميذ إلى المستشفى.

تلقت أجهزة الأمن، بلاغا من الأهالي بإصابة التلميذ فتحي أحمد فتحي مناع، 9 سنوات، مقيم بكفر الدوار، بصعق كهربائي من عامود إنارة بالشارع، وتبين أصابة التلميذ بكدمة بالوجه والساعد الأيسر.

وجرى إخطار مجلس مدينة كفر الدوار، لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة. وكانت محافظة البحيرة، تعرضت اليوم، لموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة برعد وبرقد ما تسبب في غرق الشوارع .