أعلنت شركة "إم جي موتور" عن الإطلاق الإقليمي لطراز "إم جي إتش إس" (MG HS) الجديد كليّاً والأحدث ضمن مجموعات طرازات العلامة التجارية لعام 2019 في الشرق الأوسط.

ويعيد طراز (MG HS) الجديد كليًا، الذي طرحته شركة "أم جي موتور" في الشرق الأوسط، واحد من المركبات الرياضية الـSUV، ذات التصميم الديناميكي القوى والمتطور.

وخلال السطور التالية، ترصد "الوطن" أهم مواصفات ومميزات السيارة الجديدة (MG HS) ومنها:

- تأتي السيارة الجديدة بمحرك تيربو، سعة 2000 سي سي (2.0 لتر)، وبقوة 231 حصان، وبعزم دوران يبلغ 360 نيوتن.متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 210 كم/س.

- تأتي السيارة بناقل حركة مزدوج من 6 سرعات .

- تأتي جميع طرازات وفئات HS الجديدة مجهّزة بعجلات معدنية قياس 18 بوصة.

- يصل طول مركبة MG HS الجديدة كليّاً 4.574 مم، وعرضها 1,876 مم، وارتفاعها 1.685 مم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2,720 مم.

- تبلغ سعة التخزين في الصندوق الخلفي للسيارة 463 لترًا، ويمكن زيادتها حتى 1.287 لتر مع طي مقاعد الصف الثاني.

- تتميز السيارة الجديدة بمقاعد رياضية خاصة بالسباقات، ومكابح باللون الأحمر ذات أداء استثنائي.

- تتميز السيارة بميزة تغيير السرعات من خلال الأزرار الموجودة على المقود (Paddleshift) وميزة القيادة الرياضية القصوى (Super Sport) والمتوفّرتين في طرازات LUX من HS.

- توفّر طرازات LUX كاملة المواصفات في مركبة HS الجديدة نظام دفع رباعيّ (AWD).

- يكمّل تصميم الواجهة الأمامية للسيارة، لمسات من الكروم المستخدم بطريقة ذكيّة لتأطير الشبك، ومصابيح الضباب ومنافذ الهواء الأمامية المنخفضة، بالإضافة إلى وجود مصابيح أمامية ثنائية اللون مدمجة داخل تسعة مصابيح LED.

- تتألف المصابيح الخلفية من 21 مصباح LED فردي تضيء بشكل متناسق.

- تتوفر السيارة في 5 خيارات من ألوان الطلاء، يعزّز مظهر المركبة سبائك من الكروم موجودة في جانبَي السيارة وأسفل المصد الخلفي.

- تتميز المقصورة الداخلية لمركبة HS الجديدة كلياً بدرجة عالية من الفخامة، حيث تكتسي المواد الناعمة 85% من مساحة المقصورة الداخلية التي في 3 أنماط من الألوان الأنيقة.

- تبلغ مساحة الزجاج البانورامي لفتحة السقف 1.19 متر مربّع، ويمكن فتحها على مساحة 0.51 متر مربع، كحدّ أقصى.

- توفّر مركبة MG HS في مقدمة المقصورة الداخلية شاشتي عرض عالية الجودة، إحداها لعرض الأدوات الافتراضية وهي بقياس 12.3 بوصة.

- أما الشاشة الثانية فهي مقاس 10.1 بوصة عالية الدقّة أيضاً وتعمل باللمس.

- يمكن برمجة شاشتي العرض للتفاعل مع بعضها من خلال وظيفة ربطهما في شاشة مزدوجة، بالإضافة إلى نظام ملاحة مدمج يتوافق مع ميزتي Apple Carplay وAndroid Auto.