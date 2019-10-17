إسماعيل: سوق السيارات المستعمل يشهد رواجا.. والكورية الأكثر شعبية

قال إبراهيم إسماعيل، رئيس السوق المستعمل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "عربيتي"، المذاع على "راديو مصر"، إن سوق السيارات المستعملة يشهد رواجا من قبل المستهلكين، وتأتي تلك المؤشرات بناء على عمليات تسجيل بيع السيارات بالشهر العقاري.

وأضاف أن هناك موديلات قديمة بدأت تظهر مرة أخرى على ساحة السيارات المستعملة، والتي في متناول جميع المستهلكين، والتي تبدء من طرازات عام 2000.

وأكد أن هناك عملية تنازل عن الربحية بنسبة كبيرة من التجار خلال أكتوبر إلى ديسمبر حيث يلجئ التاجر لتقليل ربحه في السيارة حتى لا يفقد في السيارة طراز سنة.

وأشار إلى أن السيارات الكورية تأتي في مقدمة السيارات الأكثر شعبية في سوق المستعمل فهو بمثابة "ميزان السوق"، لافتا إلى أن هناك تخوف من شراء السيارات الصينية في السوق رغم ارتفاع أسعارها.