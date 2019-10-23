قال الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، إنّ وزير الطيران المدني أصدر عدة قرارات أمس، لإدارة أزمة الطقس السيئ.

وأضاف الحفني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر شاشة mbc مصر الفضائية، أنّ تعطل الركاب في الطرق خلال وصولهم للمطارات أمر خارج شؤون وزارة الطيران المدني، مشيرًا إلى اتخاذ عدة إجراءات خاصة بشركة مصر للطيران لإلغاء الغرامات على الركاب الذين تأخروا عن رحلاتهم.

وتابع الحفني أنّه تم العمل على تغيير رحلات الركاب سواء من جانب مواعيد السفر أو الخطوط الجوية، والتعامل مع الركاب بسهولة ويسر، وتم التنبيه على خدمة العملاء لامتصاص غضب الركاب وتلبية طلباتهم للسيطرة على الموقف.

وشهدت عدد من محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة تسببت في تكوين تجمعات من المياه أدت إلى أزمة مرورية، كما توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ المحافظات الشمالية ستشهد سقوطا كثيفا للأمطار، وهي الأكثر تأثرا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، حيث تسقط عليها الأمطار بعد فترة صيام طويل منذ بداية فصل الخريف في 23 سبتمبر، وبدأت منذ مساء أمس على العديد من محافظات سواحل البحر المتوسط وسيوة ومطروح.

وأضاف شاهين خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" أنّ محافظة الإسكندرية شهدت أمطارا متوسطة منذ مساء أمس وصباح اليوم، ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الفترة المقبلة على مدار الثلاثة أيام المقبلة لمدة ساعة على القاهرة ومحافظات شمال الدلتا، مع انخفاض درجات الحرارة، إذ تصل درجة الحرارة بين 28 لـ29 درجة، في حين أنّ درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية تكون بين 31 لـ32 على محافظات الصعيد، ما يمثل انخفاضا بين 8 لـ9 درجات.