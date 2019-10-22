قال سامح الحنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، إن صالة رقم 2 في مطار القاهرة الدولي هي من تأثرت بسقوط الأمطار الغزيرة، كما أن الصور المتداولة لغرق مطار القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأمطار التي هطلت اليوم بشدة على شرق القاهرة، بعضها صور قديمة ولكن أيضًا بها صور صحيحة.

وأضاف "الحنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن قرار وزارة الطيران بتأجيل الرحلات جاء لأن كل الشوارع المؤدية إلى المطار مغلقة تماما، موضحًا أنه لن يتم توقيع أي غرامات على المسافرين.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أنه سيتم تقييم الوضع بعد 24 ساعة من الآن، حيث إن 99% من حركة الطيران تتم من خلال مطار 2 و3، كما أن صالة 2 قديمة وجارٍ تطويرها في الوقت الحالي، مضيفًا: "توقعنا أن تتأثر صالة 2 بالأمطار كونها تحت الأرض ولكن كثافة المياه كانت فوق المتوقع".

من ناحية أخرى أعرب سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، عن سعادته البالغة برفع بريطانيا القيود عن رحلاتها الجوية للمطارات والمنتجعات السياحية المصرية، حيث ذكر أن هذا القرار اتُخذ بعد جهود عديدة وتدخل الدولة وكذلك وزارة الطيران المدني، موضحًا أن الأهداف الاستراتيجية الموضوعة بتطوير المنظومة الأمنية كاملة هي السبب في رجوع السياحة البريطانية.

وأضاف "الحنفي"، أن هذا القرار جاء بعد التعاون بين كل الأجهزة الأمنية في مصر وبريطانيا على تأمين المطارات بشكل جيد للغاية، كما الجانب الإنجليزي بدأ في الترويج لعودة الرحلات، وتبني مصر سياسة الترويج، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع كل الأجهزة الأمنية في مصر وبريطانيا وتم تناوله على مستوى سياسي كبير جدا وتلقى اليوم وزير الطيران المدني مكالمة تهنئة من الوزير البريطاني، والذي أكد أن عودة الطيران البريطاني تسعد الإنجليز أكثر.

وتابع: "رسائل خرجت إلى كل وكلاء الشركات الأجنبية للتشجيع على القدوم إلى مصر من بريطانيا، إضافة إلى برنامج التحفيز الموضوع من قبل وزارة السياحة والطيران المدني لتحفيز الشركات للقدوم على مطار شرم الشيخ".