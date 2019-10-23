قرر محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إحالة مدير مدرسة تادرس الابتدائية، وعامل خدمات معاونة، للتحقيق بسبب عدم الانضباط في العمل، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للقائم بأعمال وكيل الوزارة، لمتابعة مدارس إدارة إطسا التعليمية، قرر خلالها أيضا، إحالة عامل النوبتجية بمدرسة السلام للتعليم الأساسي، ومدرسة شهداء الصوافنة، للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل.

وشدد القائم بأعمال وكيل الوزارة، على مدير مدرسة صلاح سالم الابتدائية، بضرورة صيانة حنفيات دورات المياه بالمدرسة، وإزالة العبارات المسيئة على سور المدرسة من الخارج، ونظافة فناء المدرسة، والاهتمام بحديقة رياض الأطفال.