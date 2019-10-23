قال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المواد الغذائية لم تتأثر بالتقلبات الجوية التي شهدتها البلاد منذ أمس، مشيرا إلى حدوث انخفاض جديد في أسعار بعض السلع مثل السكر والزيوت والأرز نتيجة زيادة المعروض مقابل الطلب.

وأضاف حامد لـ"الوطن" أن سعر كيلو السكر السائب انخفض من 7 إلى 6.5 جنيه، والأرز السائب من 5.25 إلى 6.25 جنيه حسب جودته والزيت الخليط "اللتر" انخفض من 18 إلى 16 جنيهًا.

وقدرت الشعبة نسبة تراجع الأسعار في السكر والزيوت والأرز من 15 إلى 20%، حيث يباع لتر زيت عباد الشمس من 20 إلى 24 جنيهًا، ولتر زيت ذرة من 25 إلى 30 جنيهًا، والمسل النباتي حجم 75 كجم من 20 إلى 21 جنيهًا، والمسل الطبيعي 75 كجم 100 جنيه، والمكرونة المعبأة 400 جم 4 جنيهات، والعدس الأصفر من 14 إلى 16 جنيهًا، والعدس بجبة من 12 إلى 14 جنيهًا، والبسلة الجافة من 12 إلى 14 جنيهًا، والحمص 7 ملّ من 21 إلى 22 جنيهًا.