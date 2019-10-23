قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن، وعضوية المستشارين ممدوح محمد حلمي وهشام إبراهيم، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى، بمعاقبة طالبين بالسجن 3 سنوات بتهمة خطف زميلهما لهتك عرضه بإحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة عام 2018.

قال مصدر قانوني، إن المحكمة عاقبت "ع. ث. خ"، 15 عاما، و"م. ا. ع"، 17 عاما، طالبين حضوريا، بالسجن 3 سنوات لكلا منهما، في قضية خطف المجني عليه "ع. م. ف"، 16 عاما، طالب، بإحدى قرى مركز العدوة، لهتك عرضه، بعد اختطافه باستخدام توك توك والتعدي عليه جسديا، بعد تجريده من ملابسه في 24 يوليو 2018 بإحدى قرى مركز العدوة في أقصى شمال غربي المنيا.

وكانت أقوال الشهود والتحريات التي أجرتها المباحث الجنائية حول الواقعة، أيدت تقريري الطب الشرعي ومفتش الصحة، وأقوال المجني عليه، والذي أحيلت قضيته مطلع للجنايات في مطلع العام الجاري 2019، وقضت المحكمة اليوم بسجن المتهمين في واقعة الخطف وهتك العرض 3 سنوات حضوريا.