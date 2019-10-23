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قطر تهدي العالم "كارثة بيئية" جديدة بعد قرار "تكييف الشوارع" الغريب

قطر تهدي العالم "كارثة بيئية" جديدة بعد قرار "تكييف الشوارع" الغريب

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