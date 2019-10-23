كشف مصدر بارز باللجنة الوزارية العليا لبرنامج الطروحات الخاص بالشركات الحكومية، أن اللجنة تعتزم طرح حصة إضافية من شركة «أبوقير للأسمدة»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى البورصة، خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن اللجنة تخطط لطرح نحو 30% من أسهم الشركة، بعد ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمقدار 20% خلال الفترة الماضية، وتحسن الأسواق، مشيراً إلى أن الوقت الحالى مناسب لطرح الشركة التى أتمت إجراءات الاكتتاب.

جولات فى أوروبا للترويج لـ«الاكتتاب» الأسبوع المقبل

وأوضح المصدر أن «اللجنة اتخذت القرار بعد لقاءات عُقدت منذ أيام مع تحالف شركتى «سى آى كابيتال» القابضة و«رينسانس كابيتال»، مديرى الطرح، والموافقة على المتوسط السعرى للأسهم.

وكان تحالف شركتى «سى آى كابيتال» القابضة و«رينسانس كابيتال» اقتنصتا إدارة طرح «أبوقير للأسمدة»، بينما استطاع تحالف المجموعة المالية «هيرميس» مع «سيتى بنك» الأمريكى القيام بعملية طرح شركة الإسكندرية للحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى، إحدى شركات قطاعات الأعمال العام.وتتوزع ملكية أسهم شركة أبوقير للأسمدة بين الهيئة العامة البترول وشركات «كيما» و«الأهلى كابيتال» والقابضة للصناعات الكيماوية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب بنك الاستثمار القومى، وبنك ناصر الاجتماعى، وشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وصناديق الاستثمار، والأفراد، واتحاد العاملين المساهمين.

وأكد المصدر أن الشركة، إلى جانب مديرى الطرح، ستقوم بعدد من الجولات الترويجية، الأسبوع المقبل، فى دول أوروبية وأمريكية وخليجية، فى إطار الترويج لعمليات الاكتتاب، كما حدث فى عملية طرح الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، مارس الماضى. وبدأت الحكومة برنامج «الطروحات» من خلال طرح أسهم الشركات المملوكة لها فى البورصة، بعد توقف دام 10 سنوات، من خلال طرح حصة 4.5% من أسهم «إيسترن كومبانى» بقيمة 1.7 مليار جنيه.