لقى شيخ بلد مصرعه، وأصيب 2 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق بني مؤمنة مركز ببا جنوب بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشيخ بلد ويدعى خيري محمد عبدالوهاب، 55 عاما، مقيم بقرية دشطوط التابعة لمركز سمسطا، وإصابة اثنين آخرين، وهما فرغلي صالح علي، 30 عاما، فلاح، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وتوفيق عبدالعزيز هريدي، 45 عاما، فلاح، مصابا بجرح قطعي بالرأس حوالى 5 سم، وكلاهما مقيمان بمركز الفشن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.