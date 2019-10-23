قال اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، إن الجهات المعنية تواصل لليوم الثاني على التوالي إزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والمناطق المختلفة، موضحا أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تعمل بالتنسيق بين مجالس المدن والجهات المعنية بسحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية، وفتح وتسلليك شنايش الأمطار لضمان سرعة التخلص من المياه، والانتقال لأماكن المياه في المناطق المختلفة لتيسير حركة المرور، مع متابعة غرف العمليات بمراكز المدن والمديريات المعنية والغرفة الرئيسية بالمحافظة لشكاوى المواطنين.

وأكد الغرابلي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف جهود جميع أجهزة المحافظة على مدار الساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها مطروح، ورفع تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التي تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء خاصة على الطريق الدولي والشوارع الداخلية بمدن المحافظة الثمانية، وسرعة تيسير حركة المسافرين مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة على الطرق حرصا على سلامة المسافرين.

جدير بالذكر أن مطروح تشهدت سقوطاً للأمطار الرعدية منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى، اليوم، على مناطق متفرقة بمدن المحافظة والساحل الشمالي بشكل متقطع، وتسببت في تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع والمناطق بكميات كبيرة، ونجحت أجهزة المحافظة بشكل كبير في إزالتها من خلال السيارات والمعدات المجهزة ومضخات المياه وتيسير حركة السير بالشوارع.