قال الدكتور أدهم السعيد، رئيس قسم جراحة الأطفال بطب المنصورة، إن الفريق الجراحي التطوعي الدولي التابع للجمعية الدولية التطوعية للجراحين، أجرى مناظرة 110 حالة بمستشفى أطفال المنصورة، والترتيب لإجراء 60 حالة جراحية لإصلاح الشفة الأرنبية وسقف الحلق ومناظير الأطفال.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الفريق الجراحي التطوعي الدولي، والذي يزور مستشفى الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، للترحيب بهم داخل الجامعة، وتقديم الشكر على جهدهم في إجراء العمليات الخاصة بإصلاح الشفة الأرنبية وسقف الحلق ونقل الخبرات إلى شباب الأطباء، بحضور الدكتور أحمد الرفاعي، مدير المستشفى، والدكتور محمد الشربيني أستاذ مساعد بقسم الجراحة، والدكتور محمد الزهيري، أستاذ مساعد بقسم الجراحة.

وأضاف السعيد، في تصريح صحفي، أن زيارة الفريق هي السابعة للمستشفى لإجراء بعض الجراحات التطوعية لدى الأطفال من عمر 3 شهور، وستكون الفريق من 12 عضو منهم رئيس الفريق اثنين من الجراحين، و3 أطباء تخدير، و5 تمريض، سكرتارية.

وأشار إلى أن الفريق أجرى حتى الآن 35 عملية خاصة بالشفة الأرنبية، وسقف الحلق، كما أجروا 25 عملية باستخدام المنظار الجراحي.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الرفاعي أن إدارة المستشفى تحرص على تحقيق أعلى نسبة شفاء والاستعانة بالخبرات المتميزة من الجراحين من مختلف دول العالم لنقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء وبنفس أسلوب إجرائها فس الخارج لتقديم أفضل خدمة للأطفال المرضى.