نظمت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة اليوم، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، بدأ بصلاة العيد في ساحة المستشفى بحضور الأطفال المرضى وذويهم والأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى.

أدى الصلاة وسط الأطفال المرضي الدكتور أحمد الرفاعي مدير المستشفى الأطفال حضر الاحتفال الدكتور مجدي أبو الخير رئيس قسم الأطفال، والدكتور محمد عز الرجال رئيس وحدة الجهاز الهضمي وشارك الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الأطفال المرضي وذويهم الصلاة والاحتفال بالعيد.

ووزّعت البالونات على الأطفال المرضى كما تضمنت الاحتفالية فقرات غنائية ومسابقات،وهنأ مدير المستشفى الأطفال داخل غرفهم بالعيد وتقديم الحلوى والهدايا لإضفاء البهجة في نفوس الأطفال.

وقال الدكتور أحمد الرفاعي إنّ المستشفى تحرص كل عيد على مشاركة الأطفال المرضى الاحتفالات بالأعياد وتقديم الهدايا لإضفاء البهجة الفرحة في نفوس الأطفال بالمشاركة مع المتطوعين وهيئات المجتمع المدني.

وأشاد بدور الأطباء وهيئة التمريض والعاملين لدعم الأطفال المرضي وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال المرضى في كل الأوقات وتقديم رسالة إنسانية سامية للتخفيف من آلامهم ورسم بسمة أمل على وجه كل طفل مريض.