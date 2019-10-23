تزداد رواتب محاضري اللغة الإنجليزية يوم بعد يومًا، ويرجع ذلك لزيادة احتياجات المدارس الدولية ومراكز تعلم اللغة الإنجليزية في مصر، وظهرت أهمية اللغة الإنجليزية في كافة المجالات إلى الحد التي أصبحت فيه جميع طلبات العمل بالمدارس ومراكز اللغات لا يكتفون بمدرس يجيد اللغة فقط بل أن يكون محترفا بها، إضافة إلى امتلاكه عدة مهارات للتدريس والتخطيط، وتلك الشروط هي العامل الرئيسي لتحديد مدى توافقه للعمل.

يوضح "أبانوب عزيز" محاضر ومدرب الإنجليزية السابق بالمعهد البريطاني ومدير إحدى الفروع لمركز دولي لتعلم اللغة لـ"الوطن" الشهادات المطلوبة التي يجب على المعلمين إحضارها وتقديمها قبل التقدم لعمل.

ويقول "أبانوب" على المتقدم لوظيفة التدريس أولا أن يكون حاصلا على بكالوريوس وليس شرطا أن تكون لكلية آداب أو تربية، فمعاهد تدريس اللغة لا تنظر إلا على مستواك، بالإضافة أن يكون حاصلا على مؤهل "السيلتا" وهى شهادة تثبت أن الشخص مؤهل لتدريس اللغة الإنجليزية، ويمكن التحضير لها بدون مساعدة أو بمساعدة إحدى مراكز تعليم اللغة، ليس شرط حصولك على "الأيلتس" فالـ"السيلتا" إثبات كافي على إتقان للغة إلى حد تدريسها.

قد كشف المدرب عن الدورات التدريبية التي يحتاجها المعلمون لتصل بهم إلى الاحتراف، وهي:

دورة إدارة الفصول الدراسية

يمكن الحصول عليها أون لاين عن طريق المراكز العالمية التي تقدما بشكل مجاني كمنح للمعلمين.

دورة تقنيات التعلم

تفيد هذه الدورة في كيفية استخدام كافة التقنيات المتاحة في سبيل ايصال المعلومة للطلاب.

دورة التخطيط

وهي الدورة الخاصة بالتخطيط للمناهج الدراسية وموعد نهاية الفصول الدراسية وتحديد مدى فعاليتها للطلاب وما يجب عليهم أن يتعلموه يبعد انتهاء الفصل أو الترم الدراسي.

برنامج "TSP"

برنامج " Teacher Support Program" أو برنامج دعم المعلم وهو برنامج تدريبي للمعلمين، مدته سنة كاملة، ويحتاجه أكثر معدومي الخبرة في مجال التدريس.

برنامج "input sessions "

جلسات للمعلمين وهي عبارة عن محاضرات من ساعة لساعة ونصف ويتعلم من خلالها المعلم طرق التدريس داخل الفصول الدراسية، ويتم تقيمك من خلال مدرب يتبع طرقك في التدريس لفترة أثناء التدريب العملي مع طلاب حقيقيون.