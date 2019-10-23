قال جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، إن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء عدوانها على الأكراد هناك.

وخلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، أضاف جيفري -وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء- "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي" من تركيا، لكن هناك تقارير عن "وقائع عديدة مازالت تعتبر جرائم حرب".

وتابع أن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير، وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية.

كما قال إن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفوسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها. جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله جيفري وماثيو بالمر النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي.

بدوره، علق النائب الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في افتتاح جلسة الاستماع، بقوله: "كيف تتصرف الولايات المتحدة بشكل أخرق ومخز، ويتناقض مع قيمنا إلى هذا الحد".

وعارض مشرعون كثيرون، من بينهم زملاء جمهوريون لترامب وكذلك ديمقراطيون، قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات من سوريا مما أفسح المجال أمام تركيا لعبور الحدود لقتال القوات الكردية التي تساعد القوات الأمريكية منذ سنوات في محاربة مسلحي تنظيم داعش.