قائد قوات "قسد" يشكر روسيا على تجنيب أكراد سوريا ويلات الحرب

شكر قائد "قوات سوريا الديموقراطية" مظلوم عبدي، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الروسي، أمس، موسكو على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة، بشأن انسحاب قواته من شمال شرق سوريا والذي "نزع فتيل الحرب" و"جنّب المدنيين ويلاتها".

وقالت "القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي، أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو لعملها على "نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها"، مبديا في الوقت نفسه "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".