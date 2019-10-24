قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تراعي البعد الاجتماعي في زيادة أسعار التذاكر، حيث أنها تغطي نسبة قليلة من تكاليف التشغيل والصيانة، كما أن الهيئة بعمل تخفيضات كبيرة لمحدودي الدخل، موضحا أن الطلاب يحصلون على تخفيضا بنسبة 98% من قيمة التذكر، و97% لذوي الاحتياجات الخاصة، و86% لكبار السن.

وأضاف "والي"، خلال حواره في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور"، أنه لا يوجد دولة في العالم تعطي تخفيضا بنسبة 98% إلا مصر، وفي نفس الوقت وضعت الهيئة خطة لرفع كفاءة وتطوير الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق، موضحًا أنه في الفترة الأخيرة تم تحريك أسعار التذاكر للخط الثالث فقط، وليس الخط الأول والثاني.

وتابع: "القطارات في الخط الثالث مكيفة على أحدث نظام، ونظم التحكم والأمان والنظام على أعلى مستوى بالعالم".